Deux Québécois retrouvés sans vie à Pompano Beach

La police a lancé une enquête sur la mort suspecte de Marc et Rita Gagné, deux personnes âgées retrouvées sans vie dans leur maison mobile de Pompano Beach, une ville située au nord de Fort Lauderdale, en Floride. Le bureau du shérif du comté de Broward traite cette enquête comme une affaire de meurtre. Ce sont des voisins du couple qui ont découvert vendredi les corps. Ils étaient inquiets parce qu’ils ne les avaient pas aperçus depuis quelques jours. Ils sont entrés à l’intérieur de la maison par une porte non verrouillée et ont découvert la macabre scène. Affaires mondiales Canada a indiqué que les services consulaires de Miami collaboraient avec les autorités locales pour obtenir des renseignements supplémentaires. L’agence a exprimé ses condoléances à la famille des victimes. Selon les médias québécois, le couple venait de Saint-Côme-Linière, dans la région de Chaudière-Appalaches, à environ 120 km au sud-est de Québec.