Agression à l’oratoire: Vlad Eremia est accusé de tentative de meurtre

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Un homme âgé de 26 ans a été accusé de tentative de meurtre à la suite de l’agression d’un prêtre de l’oratoire Saint-Joseph, commise pendant que celui-ci célébrait une messe, vendredi. Vlad Cristian Eremia a été accusé samedi de tentative de meurtre et de voies de fait armées. Il a comparu par vidéoconférence en après-midi au palais de justice de Montréal. Portant une chemise à carreaux bleus et blancs, il n’a prononcé que quelques mots au cours de sa brève comparution. Il a confirmé qu’il était représenté par un avocat de l’aide juridique. La Couronne s’est opposée à sa remise en liberté et a demandé une évaluation psychosociale avant l’audience sur le cautionnement. La procureure Geneviève Bélanger a expliqué que cette requête visait à s’assurer de l’état mental de l’accusé.