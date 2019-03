Quoi retenir de la fin de semaine?

Le PQ en Conseil national

C’est tout un chantier qui s’est ouvert cette fin de semaine à Trois-Rivières, alors que 350 délégués du Parti québécois se sont réunis pour adopter un plan d’action pour sa refondation. Si un certain scepticisme flottait dans l’air en matinée samedi, les dissidences ont fini par se dissiper, et la journée s’est terminée sur une unanimité face à la stratégie proposée. Le chef intérimaire du parti, Pascal Bérubé, espère que ce chantier réussira à convaincre les sceptiques que le meilleur véhicule pour l’indépendance demeure le PQ. Cet exercice de refondation devrait commencer dès la mi-avril et culminera en novembre par un congrès extraordinaire.

Dimanche, la députée péquiste et candidate pressentie à la direction du PQ, Véronique Hivon, a suggéré que le prochain chef soit élu non seulement par des membres du parti, mais aussi par des citoyens non membres. Pascal Bérubé a indiqué de son côté que cela pourrait être discuté au cours du congrès extraordinaire en novembre.