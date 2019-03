5 Beira (Mozambique), 17 mars 2019 | Sur cette photo, prise dimanche et fournie par l’organisation non gouvernementale CARE, une femme marche dans une rue inondée de la ville de Beira, dans la province de Sofala au Mozambique. Le cyclone Idai, qui a soufflé la semaine dernière sur l’Afrique australe, pourrait avoir fait plus de 1000 morts au pays, a indiqué le président mozambicain, Filipe Nyusi. Des milliers d’habitations ont été détruites et quelque 15 000 ont besoin d’un secours immédiat, a prévenu le ministre de l’Environnement Celso Correia. Josh Estey CARE via Associated Press