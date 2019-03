Quoi surveiller cette fin de semaine?

La manifestation du jour: Brexit

Alors que le Brexit semble plus que jamais voué à l'impasse si l'accord de Theresa May n'est pas approuvé par le Parlement la semaine prochaine, les Britanniques, eux, continuent de se regarder en chiens de faïence — partagés qu'ils sont entre l'appui au Brexit, son rejet ou la revendication d'un nouveau référendum.

Des milliers de personnes sont attendues à Londres aujourd'hui pour une marche du mouvement «Put it to the People», qui réclame justement la tenue d'un autre référendum. Mais ils crieront peut-être dans le désert: cette option a déjà été refusée à la fois par la première ministre et par le Parlement.