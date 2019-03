Quoi surveiller aujourd'hui?

La syncope du jour: une tempête de neige

La lune de miel avec le tout nouveau printemps aura été de courte durée. Après une journée de douce insouciance hier, une nouvelle tempête de neige doit s'abattre sur le Québec, laissant de 10 à 25 cm de neige selon les régions. De grâce, ne pleurez pas.

Dans le sud-ouest du Québec et la vallée du Saint-Laurent, de Montréal à Québec, la bordée devrait être de 10 à 15 cm, mélangée à de la pluie. Dans les régions plus au nord ou plus au sud, des accumulations de 15 à 25 cm sont attendues en raison de températures plus froides.