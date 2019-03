Une première femme récompensée du prix Abel de mathématiques

Photo: Andrea Kane Agence France-Presse

New York — Les femmes ont fait un pas de plus mardi vers plus d’égalité dans le monde encore très masculin des sciences, avec l’attribution du prestigieux prix Abel de mathématiques à l’Américaine Karen Uhlenbeck, spécialiste des équations aux dérivées partielles. « Karen Uhlenbeck reçoit le prix Abel 2019 pour son travail fondamental dans l’analyse géométrique et la théorie de jauge qui a radicalement modifié le paysage mathématique », a annoncé Hans Munthe-Kaas, président du comité Abel, créé en 2003 par le gouvernement norvégien pour compenser l’absence de Nobel de mathématiques. Âgée de 76 ans, Karen Uhlenbeck est maître de recherche universitaire invitée à l’Université de Princeton, professeure associée à l’Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton et professeure émérite à l’Université d’Austin, au Texas.