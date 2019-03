10 En 1953, l’État procède au déplacement forcé vers Resolute de 23 Inuits d’Inukjuak, au Québec, et de Pond Inlet, aujourd’hui au Nunavut. En 1955, 34 personnes supplémentaires provenant des mêmes villages y sont installées sans qu’on leur demande leur avis. La chasse et la pêche sont considérablement plus difficiles dans ce territoire inhospitalier. En août 2010, le gouvernement de Stephen Harper a présenté des excuses officielles aux personnes déplacées dans les années 1950 vers Resolute et Grise Fiord, un autre hameau à 400 km au nord-est. Renaud Philippe Le Devoir