Suite de l’enquête en Nouvelle-Zélande

Les premières funérailles des victimes de la tuerie de Christchurch, survenue vendredi en Nouvelle-Zélande, pourraient avoir lieu aujourd’hui. La coutume musulmane prévoit l’inhumation du corps dans les 24 heures suivant le décès. Mais les premières dépouilles ont été rendues aux familles hier soir seulement.

Les médecins légistes disent faire tout en leur possible pour procéder rapidement, mais ils rappellent devoir agir avec précaution pour ne pas nuire à l’enquête.

On en apprendra peut-être un peu plus aujourd’hui sur la chronologie des événements ayant mené à la mort de 50 musulmans et sur les circonstances de l’arrestation du suspect. La police s’est faite avare de détails jusqu’à maintenant.