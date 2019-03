«J’ai senti la même douleur»: Christchurch ravive de douloureux souvenirs à Québec

Le responsable du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, a eu l’impression de revivre l’attentat de janvier 2017 quand les nouvelles des attaques terroristes en Nouvelle-Zélande sont parvenues à ses oreilles.

« J’ai senti la même douleur, j’étais vraiment troublé ce matin », a déclaré M. Benabdallah lors d’un bref entretien avec Le Devoir vendredi matin. « Ça fait revivre en nous les mêmes sentiments de détresse et de trouble, de choc. »

Le porte-parole du CCIQ a ajouté que ses pensées allaient aux familles des victimes en Nouvelle-Zélande. « C’est terrible. C’est terrible », a-t-il dit. Le CCIQ envisage d’ailleurs d’organiser une collecte de fonds ou un autre geste de solidarité pour témoigner le soutien de la communauté.

M. Benabdallah se désole aussi particulièrement pour les familles des six hommes morts au CCIQ en 2017 « qui doivent être dans tous leurs états ». Pas question par contre de les appeler, a-t-il dit. « On s’est dit qu’il fallait les laisser tranquilles. On va envoyer des petites notes comme ça très rapides, mais surtout il faut les laisser tranquilles. »

Elles « commençaient un peu à se reposer », dit-il. « Ça fait seulement quelques semaines que la sentence [d’Alexandre Bissonnette] a été rendue. »

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a quant à lui confirmé qu’il porterait aujourd’hui « une attention particulière aux alentours des mosquées », a indiqué la porte-parole Cindy Paré. « On va faire des patrouilles plus régulières, on va être plus présents », a-t-elle dit.

Vendredi matin, le premier ministre François Legault a émis une déclaration spéciale. « Le monde entier est sous le choc », a-t-il affirmé.

« Je me sens totalement solidaire de la première ministre, Mme Jacinda Ardern, et je comprends parfaitement son émotion aujourd’hui. Il n’y a pas de place pour l’extrémisme dans nos sociétés ; il n’y a pas de place pour l’intolérance. Nous ne permettrons pas à la violence de prendre racine dans nos sociétés démocratiques. »