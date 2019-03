Quoi surveiller aujourd'hui?

Huit ans de guerre en Syrie

Il y a huit ans aujourd'hui, le 15 mars 2011, débutait la guerre civile en Syrie. Des dizaines de personnes avaient alors manifesté aux cris de «liberté» à Damas, neuf jours après l'arrestation et la torture d'une quinzaine d'adolescents qui avaient peint des graffitis anti-régime à Deraa. Ces manifestations, qui s'étaient étendues, avaient été durement réprimées par le régime. Le brasier commençait.

Jusqu'à présent, le conflit a fait plus de 360 000 morts, des destructions estimées à 400 milliards de dollars et plus de 13 millions de déplacés et de réfugiés. Si le groupe État islamique est sur le point de s'effondrer, la guerre, elle, est devenue plus complexe qu'à ses débuts, étant donné le nombre d'acteurs étrangers impliqués dans le conflit. Et le tiers du territoire syrien échappe toujours au contrôle de Bachar al-Assad.