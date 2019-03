Retour à la « normale » au Venezuela

Après une semaine de chaos et d’arrêt en raison d’une panne d’électricité monumentale, le Venezuela devrait reprendre aujourd’hui des activités dites « normales », dont le travail et l’école. Selon le ministre de l’Information, le courant est maintenant « rétabli à 100 % ».

Si la lumière revient effectivement, quoique de manière intermittente et insuffisante dans certaines régions, la situation est toutefois loin d’être réglée. En plus d’avoir fait fléchir l’économie du pays, déjà en crise, la panne a imposé un rationnement toujours en vigueur pour de multiples denrées — comme l’eau, les médicaments et la nourriture.