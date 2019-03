Faire du bien-être au travail une priorité collective

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Si chaque entreprise peut s’emparer de la question du bien-être au travail, il revient aux politiques publiques de fixer un cadre pour garantir un milieu de travail sain aux travailleurs, selon des organisations syndicales.

Les plus vulnérables

Agir collectivement

« Je pense que le bonheur au travail reste un idéal à construire, et pas seulement à partir de la spontanéité et de la générosité des employeurs, mais surtout à coups de luttes, de combats sociaux et syndicaux », lance Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Au Québec, 32,9 % des salariés présenteraient un niveau de détresse psychologique au travail modéré ou élevé (ISQ, 2010). Et en matière de coûts, le stress lié au travail entraîne des dépenses énormes.Devant l’augmentation continue des risques psychosociaux, la réforme de la Loi sur les normes du travail adoptée en juin 2018 par le gouvernement Couillard apparaît encore insuffisante, malgré les avancées. « Aujourd’hui, les organisations syndicales, particulièrement la CSN, demandent un renforcement et une modernisation de la Loi sur les normes du travail, déclare M. Létourneau. Ça prend des conventions collectives pour des travailleurs syndiqués, mais ça prend aussi des politiques publiques qui vont permettre à l’ensemble de la classe des travailleuses et travailleurs de vivre le travail de façon plus décente. »Que ce soit dans le milieu de la santé, celui de l’enseignement ou dans les centres d’accueil, la détresse se mesure notamment par une augmentation constante des demandes de réclamations en assurance salaire. « Le travail s’est alourdi de manière incroyable ces dernières années et c’est clair que, si on ne réinvestit pas dans les services, dans la main-d’œuvre, on va être confrontés à de plus en plus d’arrêts de travail », craint le président de la CSN.Chez les enseignants, cela se traduit par une fragilité en matière de santé mentale, selon Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). « Les enseignantes et les enseignants vivent de la détresse psychologique liée notamment à leurs conditions de travail, tout ce qu’on appelle le poids du manque : le manque de soutien, le manque de services et le manque de reconnaissance », dit-il. Selon la FAE, dans des données datant de 2017, près de 43 % des enseignants qui sont en arrêt de travail depuis plus de deux ans le sont à cause d’une maladie à caractère psychologique.Le 5 mars dernier, la FAE annonçait qu’elle avait reçu une subvention de recherche sur la santé mentale des enseignants. « Il s’agit d’abord de donner aux professeurs les moyens de reconnaître leur situation, mais aussi de poser les gestes pour dénoncer les conditions de travail et proposer des changements qui vont permettre d’améliorer la situation », mentionne M. Mallette.Le gouvernement est certes responsable de la mise en place des mesures législatives, mais le travail entourant le bien-être des travailleurs est l’affaire de tous, surtout des employeurs qui doivent appliquer ces mesures, selon M. Létourneau. « Ça fait des années que les organisations syndicales et internationales mènent une campagne pour le travail décent, rappelle le président de la CSN. Et ça interpelle autant les gouvernements que les employeurs. Ceux-ci sont même les premiers responsables des conditions d’exercice et de l’organisation du travail. Si on ne met pas davantage à contribution les travailleuses et les travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, ça ne fait qu’aggraver le manque de reconnaissance. »