Le plaisir au travail: mission possible

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« Ce n’est pas vrai qu’on peut avoir du fun tout le temps au travail, oubliez ça ! lance Jacques Forest, professeur au Département d’organisation et de ressources humaines de l’UQAM. Par contre, c’est vrai qu’un environnement de travail peut grandement être amélioré. » Après 328 présentations devant public, son but est simple : en convaincre les patrons, un à la fois !

Selon les recherches de Jacques Forest, il est essentiel que trois besoins psychologiques soient comblés au travail pour faire naître des motivations qui amèneront leur lot de répercussions positives : les besoins d’autonomie, de compétence et d’affiliation.

« Le besoin d’autonomie ne signifie pas de pouvoir faire ce qu’on veut quand on veut, précise le professeur. Au contraire, c’est d’avoir une perception de choix à l’intérieur de certaines limites. C’est le fait d’agir en concordance avec ses valeurs. » Le besoin de compétence renvoie quant à lui au besoin de surmonter les obstacles de la vie, de se fixer des objectifs et de les atteindre, explique le professeur. Enfin, le besoin d’affiliation sociale « est de sentir qu’on fait partie d’une famille, d’un groupe, d’une meute… » ajoute-t-il.

Parce que la force de ces besoins varie d’une personne à une autre, c’est sur leur satisfaction que les recherches vont se pencher. « Ces trois besoins sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps », assure le professeur. En toutes occasions, ils peuvent être satisfaits ou frustrés. Satisfaction et frustration peuvent très bien cohabiter chez une même personne.

Pourquoi travailler ?

« Travailler c’est trop dur, et voler, c’est pas beau », chante Zachary Richard. Mais pourquoi travaille-t-on ? Avant de mesurer sa satisfaction au travail, la question de la motivation entre en ligne de compte. Jacques Forest parle alors de la théorie de l’autodétermination. Quatre grandes catégories de motivations poussant l’être humain à agir ont été établies.

Le plaisir inhérent représente la motivation intrinsèque. « On la ressent quand on fait quelque chose qui nous passionne tellement qu’on ne voit pas le temps passer », raconte Jacques Forest. Ce groupe de motivations est un prédicteur de bien-être au travail. Le second type de motivation est lui aussi important et vient compléter le premier : le sens, ou la motivation identifiée. « Il apparaît quand on réalise des tâches importantes et valorisées, mais qui ne sont pas nécessairement agréables. On les fait parce qu’elles correspondent à nos valeurs », ajoute Jacques Forest. Ces motivations présentent le meilleur prédicteur de l’investissement à long terme.

Le troisième type de motivation est l’orgueil, ou la motivation introjectée. Et finalement, la quatrième motivation est la récompense, soit la motivation extrinsèque. Celle-ci fait référence aux récompenses sociales ou matérielles. « Ces deux dernières motivations sont partagées : on appuie sur l’accélérateur en même temps qu’on appuie sur le frein… C’est un feu de paille et la force de prédiction de ces deux dernières motivations n’est pas très bonne », explique le chercheur.

Nous avons tous en nous ces quatre groupes de motivations, mais plus elles se situent dans les deux premiers types — le plaisir et le sens —, plus les conséquences seront positives. À l’inverse, si les motivations dépendent beaucoup de l’orgueil et de la récompense, les conséquences seront alors négatives. « En 2015 [une étude a démontré que] c’est la même chose partout, qu’on soit col bleu en Chine, avocat aux États-Unis ou enseignant en Angleterre, affirme Jacques Forest. Peu importe l’origine, l’âge ou la génération, plus on accomplit une tâche par plaisir, plus c’est bon pour soi, pour les collègues et pour la société. »

L’importance d’un bon environnement de travail

Dans un milieu de travail, il est possible d’avoir un certain contrôle sur notre quotidien et notre niveau de bonheur. On peut faciliter les choses, diminuer les irritants, mais ce pouvoir est limité, avance le professeur. « On a établi trois grands faisceaux d’éléments de l’environnement sur lesquels un individu peut ou ne peut pas avoir le contrôle : l’organisation du travail, les relations interpersonnelles et la rémunération, enchaîne-t-il. Ces éléments viendront satisfaire ou frustrer les besoins. » Et donc augmenter ou diminuer le bonheur au travail.

Par exemple, les besoins ne pourront être satisfaits que lorsque les tâches sont clairement définies et qu’il n’y a pas d’ambiguïté de rôle. Les relations interpersonnelles seront au beau fixe si le patron souhaite développer les forces de chacun et lorsque les collègues partagent l’information plutôt que de jouer du coude.

Quant à la rémunération, c’est souvent un sujet tabou : « combien on est payé a très peu d’effet, mais comment on est payé en a beaucoup, déclare Jacques Forest. Lorsqu’une injustice est perçue, ça peut être très démotivant. À l’inverse, quand on met en avant des raisons justes et raisonnables qui justifient certaines différences de salaires, le ressenti ne sera pas aussi démotivant. »

Jacques Forest en est convaincu : lorsque les trois besoins psychologiques sont comblés, à titre personnel, dans une organisation ou même dans un pays, l’être humain peut enfin s’épanouir.

Les conférences qu’anime Jacques Forest s’adressent au public en général et aux patrons en particulier afin de les sensibiliser à l’importance d’un environnement de travail équilibré et stimulant. Les dirigeants d’entreprises possèdent les outils pour satisfaire les trois besoins psychologiques de leurs employés et ainsi alimenter les types de motivations positives, selon le professeur. En les utilisant adéquatement, tous en sortent gagnants, puisque plus de bien-être au bureau rime avec moins de problèmes de santé psychologique au travail, moins d’absentéisme et souvent un plus grand sentiment d’appartenance à l’entreprise.