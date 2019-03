Une liste longue pour le Man Booker Prize

C’est aujourd’hui que nous saurons quels sont les livres retenus dans la liste longue du Man Booker Prize, ce prestigieux prix littéraire britannique décerné avec régularité depuis 1969.

Cette sélection, qui compte treize livres, sera ramenée à six livres en septembre prochain et le lauréat sera annoncé un mois plus tard, en octobre. L’an dernier, l’écrivaine nord-irlandaise Anna Burns avait été primée pour Milkman.