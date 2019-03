Quoi surveiller aujourd'hui?

Sous les projecteurs: le Venezuela

Avec les pénuries et la panne de courant généralisée qui affecte le Venezuela en entier depuis jeudi dernier, le gouvernement de Nicolás Maduro a décrété aujourd'hui une nouvelle journée chômée, faute de transports et de services de base. Il faut dire que le pays est carrément à l'arrêt et que les vivres, comme l'eau, commencent sérieusement à manquer.

Juan Guaidó, indigné par la situation qu'il qualifie de «tragédie», a obtenu hier du Parlement la déclaration de l'état d'alerte et appelé à une nouvelle manifestation aujourd'hui, à 15 h, contre son opposant. Il faudra voir si un peu de l'aide humanitaire réussira à entrer au pays, ce que permet a priori l'état d'alerte — mais l'armée pourrait s'y opposer une nouvelle fois.