Quoi retenir de la fin de semaine?

Tragédie aérienne chez Ethiopian Airlines

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines s’est écrasé à peine six minutes après son décollage de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, dimanche matin. Les 149 passagers, dont 18 Canadiens, et huit membres d’équipage ont tous péri dans la tragédie. Les autorités ignorent la cause de la catastrophe. L’appareil était neuf et avait été livré à la compagnie aérienne en novembre dernier.

Le gouvernement du Canada a indiqué que « les Canadiens qui connaissent des amis ou des parents à bord du vol ET302 d’Ethiopian Airlines » devraient contacter des agents du gouvernement à frais virés au 1 (613) 996-8885 ou par courriel à sos@international.gc.ca.

En début de soirée, des victimes canadiennes commençaient à être identifiées. Parmi elles, un professeur de l’Université Carleton à Ottawa, Pius Adesanmi, a confirmé le recteur de l’établissement, ainsi qu’une mère et sa fille originaires d’Edmonton, a indiqué un membre de la famille.



Les circonstances de l’écrasement d’avion rappellent la tragédie de Lion Air survenue en octobre dernier, alors que le même appareil, un Boeing 737 MAX 8, s’était abîmé en mer de Java, tuant 189 personnes. Deux accidents en quelques mois qui soulèvent des questions dans la communauté aéronautique, alors que le moyen-courrier de la compagnie américaine « représente 64 % de la production totale du constructeur jusqu’en 2032 », selon le directeur de Aerospace Defence Market Analysis, Michel Merluzeau.