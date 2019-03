3 Gurugram (Inde), 7 mars 2019 | Voici la ville la plus polluée au monde en 2018, selon un rapport de Greenpeace publié cette semaine. Gurugram, en plein coeur des terres du nord de l’Inde, à 30 km de la capitale New Delhi, est l’une des villes les plus prospères d’Inde, mais on y trouve 136 microgrammes de particules fines (2,5 microns ou moins de diamètre) par mètre cube d’air. Le document de Greenpeace, qui recense les analyses de la qualité de l’air de 3000 villes dans le monde, révèle aussi que toutes les villes d’Afrique et du Moyen-Orient étudiées dépassent le seuil établi par l’Organisation mondiale de la santé. Dominique Faget Agence France-Presse