François Legault dévoile le coût de ses missions

Québec — Les deux missions du premier ministre François Legault en janvier ont coûté au total près de 430 000 $. Le gouvernement caquiste a dévoilé vendredi après-midi par communiqué les coûts de ses missions à Paris et à Davos. Cette pratique est inédite, puisqu’auparavant les gouvernements du Parti libéral et du Parti québécois ne publiaient pas systématiquement les coûts de leurs missions et les journalistes devaient faire des demandes d’accès à l’information pour tenter d’avoir un portrait sommaire de la facture de chaque mission. Cette fois, le gouvernement Legault dit vouloir agir en toute transparence et de manière proactive. On apprend que les frais de la mission à Paris s’élèvent à 229 900 $ et ceux à Davos, à 87 800 $, auxquels il faut ajouter les frais de transport.