Le Québec pourrait-il à son tour adopter la fin du changement d’heure?

Le changement d’heure a fait son temps. En tout cas, plus de 83 % des 2,1 millions de Français sondés en ligne au début du mois viennent de se prononcer pour la fin de ce yo-yo temporel.

Cette consultation nationale s’inscrit dans un projet de suppression de la mesure horaire à l’échelle de l’Union européenne. La mutation pourrait entrer en vigueur dès 2021. Un autre coup de sonde continental mené en juillet a établi que quatre Européens sur cinq souhaitent aussi supprimer la manipulation bisannuelle des horloges.

« Des millions de personnes ont répondu et croient que l’heure d’été devrait être maintenue pour toujours à l’avenir, avait commenté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. C’est comme ça que ça va être. Les gens veulent ceci, nous le faisons. »

Le mouvement s’amplifie. L’Argentine a abandonné l’heure d’été en 2009, la Fédération de Russie en 2011, le Chili en 2015, la Namibie il y a deux ans, etc.

Sauf erreur, il n’y a rien de semblable dans les plans pour l’instant de ce côté-ci de l’Atlantique Nord. Le Québec, maître de son horloge nationale, passe cette année à l’heure avancée de l’Est (en ajoutant une heure) dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars. On reviendra à l’heure normale, l’heure d’hiver, le 3 novembre.

Touche pas à mon horloge !

Une pétition déposée à l’Assemblée nationale le 2 mai 2013 par la blogueuse Valérie Harvey (nomadesse.com) a pourtant proposé de cesser ce va-et-vient. L’idée, appuyée par 8228 signatures, n’a pas eu d’effet. « Le Québec va toujours s’ajuster sur les États-Unis », dit en entrevue au Devoir la sociologue Valérie Harvey en rappelant que ce ne sont pas toutes les sociétés du monde qui jouent avec l’heure. Elle-même en a pris conscience après un voyage au Japon, où on garde le même temps toute l’année.

Le ministre de la Santé Réjean Hébert avait répondu ceci pour justifier le statu quo : « De façon générale, à la lecture des différentes études qui portent sur la question, on constate que les arguments de nature économique s’opposent à ceux reliés à la santé. » Le Dr Hébert évoquait des impacts économiques positifs et des conséquences physiologiques négatives.

Ces derniers se confirment : jouer avec les aiguilles a des impacts sur le rythme circadien, l’horloge biologique qui contrôle les rythmes de sommeil et d’éveil, l’état de vigilance et même la température corporelle. Une étude américaine portant sur des élèves de l’Indiana (les comtés de cet État n’adoptent pas tous la même heure) a établi que le changement d’heure affectait les résultats aux examens d’admission aux universités.

Pour l’économie, par contre, il n’y a pratiquement aucun avantage à jouer au maître du temps. « À une époque, le changement avait du sens pour économiser de l’énergie, explique le professeur de HEC Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Dans les faits, la mesure a très peu d’impacts sur la consommation énergétique. La part de l’éclairage dans la consommation totale est faible et l’est de plus en plus avec les nouvelles lumières. Ça n’a donc aucun sens de maintenir cette mesure en évoquant cet argument. »

Les recherches montrent par exemple que la dépense énergétique peut augmenter avec la lumière du jour. Les consommateurs peuvent profiter de l’heure supplémentaire éclairée naturellement pour quitter la maison en voiture et aller magasiner. En même temps, d’autres activités énergivores, comme l’utilisation d’un ordinateur, ne sont pas impactées par la lumière artificielle ou naturelle.

Time is money

Jouer avec les heures aurait été imaginé dès la fin du XVIIIe siècle par l’Américain Benjamin Franklin. Sept fuseaux horaires ont été répartis aux États-Unis et au Canada en 1884 à la demande des compagnies de chemin de fer pour permettre la coordination des horaires de train.

L’idée d’étendre le temps estival pour profiter de la lumière du jour et ainsi économiser de l’électricité s’est imposée brièvement pendant les deux guerres mondiales, en Amérique du Nord comme sous le IIIe Reich. Le Québec a maintenu l’heure avancée à partir des années 1920. Le changement allait alors du début de mai à la fin de septembre, pour cinq mois donc.

La crise du pétrole de 1973 a favorisé l’extension de l’heure d’été, là encore comme mesure d’économie d’énergie. Les décennies suivantes ont joué avec le début et la fin de l’heure avancée. En gros, le Canada a suivi les États-Unis.

Les lobbys ont influencé la décision. Le Congrès américain a adopté un nouvel horaire national en 1986 après des consultations. L’heure avancée durait alors sept mois par année, du début d’avril à la fin d’octobre. À elle seule, l’industrie du golf estimait qu’un mois de lumière étendue de plus par année lui rapporterait plus de 200 millions de dollars en ventes supplémentaires d’équipement et en surplus de location de temps de jeu. L’industrie du barbecue projetait un gain de 100 millions en vente de fours et de briquettes.

L’industrie du bonbon a milité pour l’horaire gonflé pendant un quart de siècle. Les fabricants de sucreries souhaitaient que la fête d’Halloween se tienne avant la bascule temporelle, l’idée voulant que le temps de lumière du jour supplémentaire stimulerait la collecte de leurs produits. Au moment des audiences sur le Daylight Saving, en 1985, des lobbyistes avaient symboliquement déposé de petites citrouilles en sucre sur les sièges des sénateurs.

De nouvelles consultations menées en 2005 ont finalement fait gonfler d’un mois supplémentaire l’heure d’été, maintenant étendue aux deux tiers de l’année. Ce calendrier étendu sur huit mois d’heures d’été prévaut encore dans la majorité de l’Amérique du Nord, de Kuujjuaq à San Diego.

« D’autres priorités »

Le Québec a ajusté ses aiguilles en 2006 avec sa Loi sur le temps légal, entrée en vigueur l’année suivante. Au Canada, le temps est de compétence provinciale. La Saskatchewan reste toute l’année à l’heure normale.

La loi québécoise installe le fuseau horaire « dans la partie du Québec à l’ouest du méridien du soixante-troisième degré de longitude Ouest ». Elle ajoute le territoire de la municipalité régionale du comté de Minganie, qui déborde vers l’est sous le Labrador.

Vérification faite auprès du ministère de la Justice, gardien du temps national, il n’y a « pour l’instant » aucune intention d’en changer, comme s’y engage l’Europe. « Nous n’avons pas encore pris le temps de nous pencher sur cette question, dit au Devoir une porte-parole du ministère. Nous avons d’autres priorités plus importantes en ce début de mandat. »