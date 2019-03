La Couronne réclame huit ans de prison pour Michel Cadotte

Michel Cadotte, ce Montréalais reconnu coupable d’homicide involontaire coupable pour avoir étouffé sa femme malade devrait être condamné à huit ans de prison, a estimé la Couronne, vendredi. La défense a recommandé une peine de six à 12 mois de prison.

Lors de l’audience de détermination de la peine, la procureure Geneviève Langlois a plaidé que la société avait besoin de savoir qu’on ne peut pas ainsi causer la mort d’autrui, même si l’on souffre énormément et qu’on est épuisé.

Un jury a reconnu le mois dernier Michel Cadotte, âgé de 57 ans, coupable d’homicide involontaire relativement au décès de son épouse, Jocelyne Lizotte, qui vivait dans un établissement de soins de longue durée. Mme Lizotte, âgée de 60 ans, souffrait de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé.

L’avocat de M. Cadotte, Nicolas Welt, a décrit l’inculpé comme un aidant naturel épuisé, qui a agi de manière impulsive lorsqu’il a étouffé sa femme avec un oreiller le 20 février 2017. À l’audience de détermination de la peine, vendredi, il a appelé deux témoins qui sont venus décrire le lourd fardeau imposé aux aidants naturels.

Me Welt a ensuite plaidé que les remords éprouvés par M. Cadotte, le fait qu’il était déprimé à l’époque, son potentiel de réhabilitation et sa volonté de suivre une thérapie devraient tous être pris en compte par la juge qui devra déterminer la peine. La défense recommande une peine de six à 12 mois de prison ; or, M. Cadotte a déjà passé près de sept mois (205 jours) en détention préventive.

Les recommandations des avocats ont fait suite vendredi à des témoignages émus qui ont laissé plusieurs personnes dans la salle d’audience, y compris la juge Hélène Di Salvo, en larmes lorsque les membres de la famille ont décrit l’impact qu’avaient eu sur eux la maladie et la mort de Mme Lizotte.