Voter et s’émanciper

Républicain, le chef patriote Louis-Joseph Papineau se prononce contre le droit de vote accordé aux femmes jusqu’aux années 1830. Il dit : « Quant à l’usage de faire voter les femmes, il est juste de le détruire. »

Un réactionnaire, ce Papineau ? Mais non. Inspiré par la générosité des idées de Jean-Jacques Rousseau, il en adopte aussi les travers, montre Denyse Baillargeon dans Repenser la nation, l’histoire la plus complète publiée à ce jour pour qui souhaite comprendre l’histoire du suffrage féminin au Québec.

Au XIXe siècle, une conception masculine de la citoyenneté devient plus que jamais le propre des démocraties. Tout comme les révolutionnaires français ou anglais, les patriotes de 1837-1838 vont considérer que le droit de vote est à réserver aux hommes, au prétexte que ce sont eux qui assurent la défense du bien commun. Ils croient volontiers que la maternité et l’éducation sont les premiers devoirs des femmes et que, conséquemment, leur contribution à la nation les confine à la sphère privée.

Très avancés sur bien des tableaux sociaux, les patriotes tournent néanmoins le dos à la représentation des femmes, et cela, au nom même de leur idéal républicain, dans l’état d’esprit qui gouverne alors les consciences tumultueuses de ces révolutionnaires.

Quelques années plus tôt, rappelle Denyse Baillargeon, cette opposition au droit de vote des femmes ne constitue pas un point de vue commun aux patriotes, mais bien à leurs opposants. Ce n’est que graduellement que cette idée de l’exclusion des femmes, défendue d’abord par des Torys impérialistes, va se généraliser. En 1832, durant une élection partielle âprement disputée, on voit désormais cette position se cristalliser : la présence des femmes au bureau de scrutin est plus contestée que jamais. L’idée que seuls les hommes ont les capacités de développer et d’affirmer des convictions politiques s’affirme.

Deux ans plus tard, les députés de l’Assemblée, tous des hommes, adoptent une première loi excluant les femmes du vote.

Pourtant, rappelle l’historienne, le vote des femmes était à majorité favorable aux patriotes. Ce ne sont donc pas des motifs électoralistes qui soutiennent cet interdit, mais bien une nouvelle conception de la société, plus largement partagée qu’on ne pourrait le croire a priori.

Qu’en pensent les femmes elles-mêmes ?

Passionnée d’idées politiques, éduquée, épistolière remarquable, Julie Bruneau ne fait aucune allusion à cette question dans ses discussions avec son mari, Louis-Joseph Papineau. L’opposition au vote des femmes ne semble pas trouver spécialement d’opposantes.

« Il semblerait donc, écrit Baillargeon, que les femmes partagent l’idéologie des sphères séparées qui est alors en voie de s’imposer et qui les tient en haute estime dans la mesure où elles acceptent le nouveau partage des rôles et des fonctions. »

En 1849, dans l’indifférence ou, du moins, dans le silence, le suffrage féminin est formellement interdit.

Quel est ce « nouveau » partage de tâches qui conduit à cette suppression du vote ? Pour les femmes, du moins pour les propriétaires et les veuves, c’est-à-dire selon une conception du monde où la démocratie sert d’abord à promouvoir les intérêts des possédants, le vote avait été accordé depuis 1791.

À la fin du XIXe siècle, la présence massive des femmes dans les institutions d’intérêt public est incontestable. Elles sont présentes dans des oeuvres d’éducation, de soins, de charité. Cette présence va favoriser la naissance de ce qu’on va appeler « le mouvement des femmes ». À un esprit de bienfaisance pétri par des considérations religieuses va succéder une volonté de s’attaquer à la source des problèmes sociaux, dans une vision plus ouvertement politique.

En vertu de leurs interventions dans la sphère publique, au nom de cette volonté de réforme sociale qui les anime, les femmes vont s’attribuer un statut de citoyenne qui débouche sur des revendications électorales.



Municipal et éducation

Les premières luttes pour le suffrage féminin s’engagent à l’échelle municipale et scolaire. Comme l’éducation est un domaine étroitement associé aux femmes, plusieurs voudront se faire élire dans les conseils scolaires où tout, en vérité, dépend déjà d’elles. Denyse Baillargeon dissipe un a priori selon lequel le clergé catholique se montre forcément opposé au suffrage féminin, du moins en politique municipale. Par peur d’une trop grande influence des anglophones, le clergé soutient, en certains cas, le vote des femmes.

La lutte pour le suffrage universel débute dans les années 1910. Forte d’un succès sur la scène fédérale pendant la Grande Guerre, elle se poursuit dans les années 1920, jusqu’à l’obtention du droit de vote au Québec en 1940. Mais elle se poursuit bien au-delà en ce qui concerne la représentation effective, entre autres pour les femmes autochtones, auxquelles Denyse Baillargeon consacre des passages éclairants.



« Le rouge de l’humiliation »

Les suffragistes vont devoir longtemps ronger leur impatience. « Nous avons senti le rouge de l’humiliation nous monter au front en mesurant l’injustice qui nous met, en présence de toutes les autres provinces […], dans un tel état d’infériorité », affirme l’écrivaine Gaétane de Montreuil en 1928.

Un des opposants les plus notables au vote des femmes ? Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, petit-fils de Papineau, mais animé par des idées sociales ultramontaines qui sont étrangères à son illustre aïeul. Reste que pour les femmes, en regard du vote, le résultat demeure le même…

Comment expliquer l’opposition au vote chez les femmes elles-mêmes ? L’émancipation, les sociologues le savent, se structure souvent dans des sphères hétérogènes où ceux qui sont appelés à en profiter le plus comptent au nombre de ceux qui en sont le moins conscients. Sans compter que « les autorités politiques et religieuses au Québec considèrent que le barrage opposé à cette demande [pour le vote des femmes] constitue un autre moyen d’affirmer la différence, sinon la supériorité, du peuple canadien-français »…

En 1940, Le Devoir propose même la tenue d’un référendum québécois sur le droit de vote des femmes, convaincu qu’une majorité d’entre elles le refuseront ! Ce référendum n’aura jamais lieu.

Grâce à l’adoption d’une loi par le gouvernement d’Adélard Godbout, les femmes voteront. Mais après ? Dans ce livre-synthèse incontournable pour qui s’intéresse à la vie sociale et politique, Denyse Baillargeon rappelle qu’il faut attendre 1961 pour qu’une première femme, Marie-Claire Kirkland, siège à Québec.

En 2019, la parité n’est pas encore chose acquise. Cette question de la parité, rappelle d’ailleurs l’historienne, pose la question de savoir si les femmes font, ou non, de la politique de manière différente des hommes. « Il semble bien difficile de l’affirmer », observe-t-elle. L’égalité, n’est-ce pas aussi le droit de pouvoir faire « aussi pire » que les autres ?