Les forces spéciales canadiennes cherchent à recruter sur le terrain

Ottawa — Les Forces armées canadiennes envisagent de recruter des soldats d’élite des forces spéciales directement sur le terrain, au lieu de les obliger à suivre la voie traditionnelle consistant à passer d’abord plusieurs années dans l’armée. L’idée, qui fait encore l’objet de débats, intervient au moment où les forces spéciales du Canada — et l’armée en général — examinent de nouvelles façons radicales d’attirer et de fidéliser des personnes possédant les compétences et l’expérience nécessaires pour faire face aux conflits de demain. Cela ne concerne pas uniquement les experts en technologies, par exemple, mais également les personnes de diverses origines ethniques et culturelles et de compétences linguistiques différentes, les forces spéciales cherchant à opérer plus efficacement dans différentes parties du monde. Les forces spéciales du Canada comptent environ 2000 membres.