Quoi surveiller aujourd'hui?

Un jugement pour Paul Manafort

La justice américaine doit rendre son jugement dans l'un des deux procès qui visent en ce moment un ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort — qui se trouve aussi, accessoirement, dans la mire du procureur spécial qui enquête sur la Russie et devrait rendre bientôt son rapport.

Paul Manafort connaîtra donc aujourd'hui sa peine dans l'affaire de fraude fiscale et bancaire pour laquelle il a été reconnu coupable en Virginie. Il encourt jusqu'à 24 ans de prison. Notons qu'il avait aussi plaidé coupable en septembre d'association de malfaiteurs contre les États-Unis et d'obstruction à la justice dans une autre cause à Washington.