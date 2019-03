Cuisiner sans culpabiliser

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pour ceux qui souhaitent réduire leur consommation de viande sans savoir comment s’y prendre, de plus en plus de livres de cuisine végétalienne et végétarienne font leur apparition sur les tablettes des librairies. Voici trois suggestions.

Végane, mais pas plate!

Jessie et PH, les deux vedettes véganes de l’émission de téléréalité Occupation double Bali,publient leur premier livre de cuisine. Ceux qui ont suivi l’émission se souviendront de la tourtière du Lac véganisée de la mère de PH ou encore de la recette de poutine cuisinée par Jessie à Bali lors du concours de cuisine… Ces recettes se retrouvent dans l’ouvrage, aux côtés de plats d’ici et d’ailleurs revisités afin de faire la part belle aux légumineuses.

Mon récit culinaire en plus de 50 recettes

C’est après avoir visionné le documentaire Glass Walls qu’Eve-Lyne Auger, alias La Fraîche, a pris la décision de ne plus consommer de viande et de se tourner vers une alimentation pesco-végétarienne. Convaincue de son choix et toujours aussi gourmande, elle relate cette transition en cinq chapitres, tous accompagnés de recettes savoureuses et faciles à préparer. Son but : encourager à consommer moins de viande, en montrant que manger végé, c’est simple, facile et délicieux !

Une journée dans mon assiette vegan

Quatre-vingts recettes véganes créatives et gourmandes classées par saisons et par circonstances présentées par la youtubeuse française Lloyd Lang. Un ouvrage idéal pour manger végane et sain au fil des saisons et des journées, qu’elles soient sportives ou festives, que vous ayez le temps de cuisiner ou prévoyiez plutôt de manger sur le pouce.