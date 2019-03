Action collective autorisée contre les Témoins de Jéhovah

La Cour supérieure du Québec autorise qu’une action collective soit lancée contre deux entités de la communauté des Témoins de Jéhovah relativement à des allégations de crimes sexuels. Les entités visées sont la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada et la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. La demanderesse, Lisa Blais, une ex-fidèle et victime présumée d’agression, avait déposé la requête en septembre 2017. Le jugement de la Cour supérieure signale que les dirigeants des Témoins de Jéhovah auraient voulu décourager Mme Blais de dénoncer aux autorités policières son présumé agresseur — son frère de treize ans son aîné —, car elle aurait ainsi risqué de ternir l’image de Dieu Jéhovah. Mme Blais a été chassée du groupe religieux en 1996.