Quoi surveiller aujourd'hui?

Le rebond du jour: l'affaire SNC-Lavalin

C'est une grosse semaine pour Justin Trudeau. Non seulement son ancien conseiller et ami Gerald Butts doit témoigner demain devant le Comité permanent de la justice dans le cadre de l'épineuse affaire SNC-Lavalin, mais une nouvelle tuile s'est abattue sur son gouvernement hier avec la démission de Jane Philpott, qui se trouvait au Conseil du Trésor depuis janvier.

Selon le bureau du premier ministre, Justin Trudeau devrait commenter plus avant cette nouvelle démission ce matin à Toronto, où il se trouve pour une discussion informelle dans le cadre de la conférence de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Il va sans dire que l'opposition (et l'opinion publique) sera pendue à ses lèvres.