Saisies de cannabis en hausse à la frontière

Photo: Jeff Chiu Archives Associated Press

Ottawa — De nouvelles statistiques montrent que le nombre de confiscations de cannabis à la frontière canadienne a augmenté de plus de 60 % au cours des six premières semaines ayant suivi la légalisation de la substance par le gouvernement fédéral. L’Agence des services frontaliers du Canada associe cette hausse au fait qu’elle a commencé à questionner les gens l’automne dernier pour déterminer s’ils amenaient du cannabis au pays. Selon l’agence, du 17 octobre au 30 novembre 2018, il y a eu 329 cas de confiscation de cannabis par des agents. Durant la même période de l’année précédente, 204 confiscations de ce type étaient survenues. Depuis le 17 octobre dernier, les adultes canadiens peuvent posséder et partager jusqu’à 30 grammes de cannabis légal. Toutefois, traverser les frontières du Canada avec de la marijuana reste illégal.