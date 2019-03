Quoi surveiller cette fin de semaine?

Acte XVI pour les gilets jaunes

Bientôt quatre mois depuis le lancement des gilets jaunes et la mobilisation n'est toujours pas éteinte — entre 40 000 et 50 000 personnes manifestent encore chaque semaine. En cette approche du printemps, les rues de France résonneront ainsi pour un seizième samedi de suite, en attendant de grands rendez-vous plus tard en mars.

«Vous allez avoir un mois de mars où vous n'allez pas beaucoup dormir», prévenait en effet une figure des gilets jaunes à Emmanuel Macron hier. Dans la mire des gilets jaunes: la date du 16 mars, qui marquera le lendemain de la clôture du Grand Débat national, un dialogue amorcé par le gouvernement pour dénouer la crise, mais qualifié de «mascarade» par le mouvement.