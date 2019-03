2 Washington (États-Unis), 27 février 2019 | Le témoignage de Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, devant le Sénat était attendu par le tout-Washington. L’audition de mercredi a été suivie en direct par des millions de téléspectateurs. Dans une charge en règle contre le président des États-Unis, Michael Cohen, 52 ans, n’a pas mâché ses mots, qualifiant tour à tour son ancien patron de «raciste», d’«escroc» et de «tricheur». L’avocat, qui sera incarcéré le 6 mai, a détaillé comment il avait acheté le silence de deux ex-maîtresses de Trump et a évoqué les liens du président avec la Russie. Travailler pour Donald Trump signifie mentir «tous les jours» et menacer des gens, a-t-il déclaré. J. Scott Applewhite Associated Press