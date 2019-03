15 milliards à 100 000 victimes du tabagisme

Les trois géants du tabac au Canada devront verser plus de 15 milliards de dollars en dommage aux Québécois ayant souffert des ravages de la cigarette a tranché vendredi la Cour d’appel du Québec.

« [Les cigarettiers] ont échoué à faire la démonstration d’erreurs de droit ou encore d’erreurs manifestes et déterminantes dans le jugement de la Cour supérieure, sauf sur certains points mineurs », a tranché le Cour d’appel du Québec.

Après plus de vingt ans de procédures judiciaires, le plus haut tribunal de la province est venu confirmer la décision du juge Brian Riordan de la Cour supérieure.

Celui-ci avait condamné en juin 2015 les fabricants Imperial Tobacco, JTI-MacDonald et Rothmans, Benson and Hedges à verser 15 milliards de dollars aux victimes du tabac.

Le juge Riordan avait conclu que l’industrie du tabac avait connaissance des conséquences des cigarettes sur la santé des fumeurs depuis les années 1950.

« On est déçus de la décision qui a été rendue par la Cour d’appel. Les risques liés au tabagisme sont connus depuis des décennies au pays et les consommateurs étaient au courant et c’est pour ça qu’on ne devrait pas être tenus responsables », a commenté Éric Gagnon, porte-parole de Imperial Tobacco.

La décision de la Cour d’appel ne tourne peut-être pas complètement la page de cette saga judiciaire puisque les trois cigarettières pourraient se tourner vers la Cour suprême.

Rappelons que ce recours historique a été initié en 1998 par Cécilia Létourneau et de Jean-Yves Blais. Mme Létourneau a représenté les Québécois ayant développé une dépendance à la nicotine. Elle était âgée de 19 ans lorsqu’elle a commencé à fumer, en 1964. Quant à M. Blais, il avait commencé à fumer à 10 ans, en 1954. L’homme brûlait en moyenne 50 cigarettes par jour tout au long de sa vie. Il a été frappé par le cancer du poumon en 1997 et en est décédé en 2012, quelques mois avant le tant attendu procès.

Deux décennies de procédures judiciaires 1998 — Dépôt de deux requêtes pour autorisation d’exercer deux actions collectives contre les trois géants du tabac



2005 — Les deux actions collectives obtiennent le feu vert du juge Pierre Jasmin de la Cour supérieure du Québec



2012 — Début du procès.



Celui-ci va durer près de trois ans, soit le plus long procès d’un recours collectif de l’histoire du pays.



2015 — Le juge Brian Riordan tranche en faveur des fumeurs et ex-fumeur et ordonne aux trois fabricants de tabac de leur verser 15 milliards.



La décision du juge Riordan est portée en appel par les géants du tabac.



2016 — La cour d’appel entend la cause



2019 — L’arrêt de la Cour d’appel est rendu

D'autres détails viendront.