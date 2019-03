Le jugement du jour: les cigarettiers

La Cour d'appel du Québec doit trancher aujourd'hui dans une cause majeure: en fin d'après-midi, elle rendra des jugements dans trois dossiers d’actions collectives contre les fabricants de cigarettes Imperial Tobacco, JTI-MacDonald et Rothmans, Benson and Hedges. En 2015, la Cour supérieure du Québec avait tranché en faveur des fumeurs et des ex-fumeurs malades en ordonnant aux cigarettiers de leur verser 15 milliards de dollars en dommages.

La Cour d’appel peut donc infirmer cette décision, la confirmer ou encore modifier le montant des dommages accordés. Il va sans dire que peu importe le jugement, il sera historique. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui avait porté la cause en 2015, réagira pour sa part au jugement en conférence de presse peu de temps après.