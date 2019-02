La consultation du jour: projet de loi 9

Le sujet de l'immigration restera bouillant aujourd'hui à Québec: après la décision de la Cour supérieure d'hier, qui force Québec à traiter les 18 000 dossiers d'immigration en attente, c'est aujourd'hui que reprennent les audiences publiques sur le projet de loi 9 sur l'immigration, celui-là même qui cause tant de remous.

Parmi ceux qui prendront la parole en comité parlementaire, on compte justement l’Association québécoise des avocats et des avocates en droit de l’immigration, qui avait demandé une injonction afin que Québec reprenne le traitement des dossiers. L'association devrait demander au ministre de refaire ses devoirs et d’abroger des pans complets de son projet de loi.