Les plongeurs ont repêché le corps de l’enfant qui a sombré en motoneige

Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont repêché, lundi, le corps du garçon de 11 ans qui a sombré en motoneige avec sa mère dans la rivière du Loup en Mauricie, dimanche après-midi. Le vent, la neige et le froid ont toutefois forcé les policiers à suspendre leurs recherches, alors que la mère, une femme de 55 ans, est toujours portée disparue. L’accident est survenu dans la réserve faunique Mastigouche, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts. Selon les informations disponibles, trois motoneiges circulaient ensemble, soit une avec un guide et les deux autres qui étaient en villégiature. La motoneige de la dame et de l’enfant a sombré dans la rivière pour des raisons qui restent à éclaircir. Les deux victimes étaient des touristes d’origine française.