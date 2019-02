Quoi retenir de la fin de semaine?

Venezuela: les convois font demi-tour

La livraison de l’aide humanitaire au Venezuela samedi a été une véritable épreuve de force, obligeant les partisans du président par intérim, Juan Guaidó, à faire demi-tour. L’armée au service de Nicolás Maduro a en effet répliqué avec violence au passage forcé des camions aux frontières avec la Colombie et le Brésil. Au moins deux morts et plus de 300 blessés étaient à déplorer à la fin de la journée. Nicolás Maduro refuse l’entrée de l’aide humanitaire envoyée majoritairement par les États-Unis, dénonçant une tentative d’intervention américaine.

Face à ces violences, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a réagi sur Twitter, affirmant que « les États-Unis vont passer aux actes contre ceux qui s’opposent à la restauration pacifique de la démocratie ».

Dimanche, le calme était revenu aux frontières du Venezuela, mais la tension était palpable, alors que la pression montait sur le régime de Nicolás Maduro. M. Pompeo s’est même avancé à dire que les jours de ce dernier « sont comptés », qualifiant au passage Maduro de « pire du pire des tyrans ».

Après l’échec de son opération humanitaire samedi, M. Guaidó a appelé depuis Cúcuta, en Colombie, la communauté internationale à « envisager toutes les éventualités » face à Nicolas Maduro.