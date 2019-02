3 Montréal, 18 février 2019 | Nicole Gladu est atteinte d’une maladie neurodégénérative. De ce fait, elle n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir. Lundi, la cause qui l’oppose, avec Jean Truchon, aux gouvernements du Québec et du Canada est entrée dans sa phase finale, au palais de justice de Montréal. Mme Gladu et M. Truchon croient pouvoir démontrer que les restrictions imposées par Québec et Ottawa sont inconstitutionnelles. « Je veux continuer, autant que faire se peut, à contrôler ma destinée », a déclaré la femme affligée d’un lourd handicap. Jacques Nadeau Le Devoir