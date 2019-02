Cocktail météo dans le sud de la province, tempête dans l’est pour dimanche

Les conditions routières seront perturbées par un cocktail météo attendu sur le sud de la province dimanche matin alors que l’est du Québec recevra de 15 à 30 cm de neige.

Les météorologues prévoient qu’un système dépressionnaire arrivera tôt dimanche matin sur le sud du Québec. Cette partie de la province recevra ainsi un peu de neige tôt le matin, suivie de grésil et de verglas. Le tout sera remplacé par de fortes pluies en après-midi.

« Ce mélange-là va vraiment toucher les régions du sud, que ce soit le sud de l’Outaouais, le sud du Témiscamingue, la grande région de Montréal, l’Estrie, peut-être jusqu’à Drummondville », note Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

30 C’est le nombre de centimètres de neige qui pourraient tomber dimanche dans l’est et le nord du Québec. À Montréal, on prévoit notamment de fortes averses de pluie.

Les automobilistes pourraient donc voir leurs déplacements se compliquer durant cette période. M. Legault note également qu’il y a beaucoup d’endroits où les puisards sont gelés, ce qui pourrait provoquer un drainage problématique.

Le tout rebasculera en neige au cours de la soirée, neige à laquelle s’ajouteront de forts vents qui pourront atteindre jusqu’à 80 km/h.

« Il suffit de quelques averses de neige, même si elles sont de courte durée, combinées à des vents entre 60 et 80 km/h, et ça peut vraiment causer une visibilité réduite à certains moments », rappelle le chef météorologue à MétéoMédia, André Monette.

Québec sous la neige

L’est et le nord de la province — Québec, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Abitibi — recevront de leur côté essentiellement de la neige.

« Pour ces régions-là, on parle d’une accumulation moyenne entre 15 et 30 cm », prévoit Simon Legault, qui souligne que les régions de Québec et de la Gaspésie seront particulièrement touchées.

Les vents intenses devraient causer de la poudrerie, ce qui réduira la visibilité, notamment après le passage du système dépressionnaire, donc lundi.

La poudrerie pourrait aussi être un enjeu pour les régions du sud de la province, même si elles ne recevront pas beaucoup de neige.

« Il faut faire attention, lundi, ça va être une journée compliquée », prévient M. Legault.