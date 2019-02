Sommet sur la «protection des mineurs» au Vatican

C’est aujourd’hui que commence le très attendu et certainement périlleux sommet sur la « protection des mineurs » au Vatican, auquel le pape a convoqué autant des responsables de l’Église du monde entier que des victimes d’agressions sexuelles par le clergé. Cette réunion doit notamment servir à placer les évêques devant leurs responsabilités individuelles dans le cadre des scandales répétés qui ternissent l’image de l’Église.

Entre autres choses qui seront discutées et élaborées jusqu’à dimanche, notons la responsabilité de l’Église, le processus qui a mené aux abus et la reddition de comptes. Notons aussi qu’un « contre-sommet » mis sur pied par l’organisation Ending Clerical Abuse — qui regroupe des victimes de vingt et un pays — tiendra des actions durant la durée du sommet.