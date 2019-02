Québec met fin à la mise sous tutelle de l’Ordre des ingénieurs

La mise sous tutelle de l’Ordre des ingénieurs a été levée mercredi, plus de deux ans et demi après cette décision prise par le gouvernement du Québec. Par décret, le gouvernement indique lever les conditions et modalités de la mise sous administration de l’Ordre. Le Comité de mise sous administration (CMSA) estime que ses mécanismes de protection du public ont été améliorés. L’Ordre est sur la bonne voie, précise-t-il dans son rapport final. L’Ordre avait été mis sous tutelle en juillet 2016, en raison des crises internes qui le secouaient. Lorsque cette décision avait été prise, la ministre de la Justice de l’époque, Stéphanie Vallée, avait aussi évoqué les « problèmes d’éthique et de déontologie » soulevés par la commission Charbonneau.