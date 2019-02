Accusé d’avoir étouffé sa femme atteinte d’Alzheimer, Michel Cadotte a tenté d’être acquitté en plaidant qu’il n’avait pas le choix de poser le geste ultime pour lui éviter de continuer à souffrir.

« Je pense que dans tout ça, l’état d’esprit de M. Cadotte doit être pris en considération. Au moment où il étouffe sa femme […] de son point de vue à lui, elle souffre et il veut lui éviter cette souffrance dans le futur », a fait valoir son avocate, Me Elfriede Duclervil.

Lors d’une audience qui s’est tenue sans la présence des 12 jurés, les avocats de M. Cadotte ont demandé la semaine dernière à la juge Hélène Di Salvo de permettre que la défense de nécessité leur soit présentée et conséquemment que le verdict d’acquittement soit ouvert.

Cette information peut désormais être révélée puisque les 12 jurés viennent d’être séquestrés pour entamer leurs délibérations. Ils seront confinés jusqu’à ce qu’ils s’entendent unanimement sur un verdict.

La question au coeur des délibérations sera à savoir si M. Cadotte avait l’intention requise pour commettre le meurtre de son épouse, a expliqué la juge Di Salvo au jury mercredi. « Ce sera la question cruciale », a-t-elle insisté. Elle a rappelé que M. Cadotte a admis avoir étouffé sa femme et avoir par conséquent causé sa mort. Ce qu’on cherche à déterminer, c’est si son état mental au moment précis du geste était ou non perturbé. « Si vous avez un doute raisonnable sur l’élément d’intention, M. Cadotte sera acquitté de meurtre au deuxième degré, mais trouvé coupable d’homicide involontaire », a ajouté la juge.

L’acquittement écarté

M. Cadotte a échoué sa tentative d’obtenir une défense de nécessité. C’est que pour en bénéficier, l’accusé doit prouver qu’il n’avait d’autre choix que d’enfreindre la loi pour justifier le geste « extrême » qu’il a posé.

« Si j’associe dans ce dossier-ci la souffrance à un danger imminent, ils vont faire un line-up dans les CHSLD », a-t-elle prédit.

La requête de M. Cadotte se basait entre autres sur l’affaire Robert Latimer, qui en 1993, avait tué sa fille de 12 ans lourdement handicapée. Le drame avait mis en avant-scène le concept de meurtre commis par « compassion ».

Pour excuser la responsabilité criminelle, la juge Di Salvo a rappelé à M. Cadotte qu’il faut une situation urgente de danger imminent et évident. « Rien n’était différent ce jour du 20 février 2017 », a estimé la juge. « Nul ne doute que M. Cadotte était affecté par l’état de sa conjointe, mais […] la situation de Mme Lizotte était la même que la veille, que la semaine précédente et que les mois précédents […] Rien dans la preuve ne permettait à l’accusé de croire que sa situation serait modifiée au point de causer un danger pour elle. Au contraire, c’était statu quo », a insisté la magistrate.

Elle a rappelé que le jour du drame, M. Cadotte a dit que c’est après avoir mis sa femme au lit et tenté de placer l’oreiller qui glissait à trois reprises qu’il a décidé de mettre fin aux jours de son épouse. Mme Lizotte était atteinte de la maladie d’Alzheimer et avait complètement perdu son autonomie. Elle ne reconnaissait plus personne, elle ne pouvait manger que des aliments en purée et, en raison de son errance, elle devait être retenue par contention sur une chaise gériatrique toute la journée.

Bien que le tribunal aurait pu terminer l’analyse à ce stade-ci considérant cette conclusion, la juge Di Salvo s’est permis de commenter le deuxième critère, soit « l’absence d’autres solutions raisonnables et légales autre que d’enfreindre la loi ».

« Mme Lizotte était hospitalisée dans un centre de soins prolongés où elle avait l’encadrement médical approprié. Un médecin, des infirmières, des préposées étaient présents de façon permanente. M. Cadotte aurait pu recourir à l’aide professionnelle de ce personnel s’il y avait eu un danger imminent », a noté la juge.

Par ailleurs, la juge Di Salvo a souligné que le mal infligé à Mme Lizotte, soit la mort par suffocation, était totalement disproportionné par rapport au mal qu’a voulu lui éviter M. Cadotte.