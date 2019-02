Réunion à Paris pour l’égalité hommes-femmes

Paris reçoit également une visite de prestige aujourd’hui en matière de droits des femmes : Emmanuel Macron accueille à l’Élysée le Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes formé d’une trentaine de personnalités, dont l’actrice Emma Watson, ambassadrice d’ONU Femmes, et trois Prix Nobel : le chirurgien congolais « réparateur » de femmes Denis Mukwege, la militante yézidie irakienne Nadia Murad et la femme d’affaires tunisienne Wided Bouchamaoui.

L’objectif de la journée : élaborer un « pacte » international — dont les trois sujets prioritaires seront l’éducation des filles, les violences faites aux femmes et l’entrepreneuriat féminin — en vue du prochain sommet du G7, prévu fin août à Biarritz, dans le sud de la France.