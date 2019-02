L’aide à mourir inconstitutionnelle?

Les plaidoiries finales au procès sur la constitutionnalité des lois provinciale et fédérale sur l’aide médicale à mourir débutent ce matin au palais de justice de Montréal.

Nicole Gladu et Jean Truchon, deux Québécois atteints de maladies dégénératives, tentent de faire invalider les articles des lois fédérale et provinciale qui exigent que les malades soient en fin de vie et que leur mort soit raisonnablement prévisible pour se prévaloir de l’aide à mourir.