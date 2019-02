Quoi retenir de la fin de semaine ?

Évacuation réussie en Haïti

Les 113 touristes québécois qui étaient coincés en Haïti sont bien arrivés à Montréal. Leur avion a atterri samedi soir aux alentours de 21 h 30 à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, où leurs proches les ont accueillis avec des ballons et des fleurs, offerts au milieu de larmes et de câlins. On attend également le retour d'un groupe de 25 élèves du secondaire, de Victoriaville, et de leurs trois accompagnateurs. Leur avion doit atterrir dans la soirée.

En raison des manifestations appelant à la démission du président Jovenel Moïse, qui secouent le pays depuis plus d’une semaine, le voyagiste Transat a dû organiser une opération d’évacuation pour ses clients. Au total, quatre hélicoptères ont été déployés (faisant chacun au moins cinq allers-retours) pour transporter les touristes de leur hôtel à l’aéroport de Port-au-Prince.