3 Montréal, 13 février 2019 | L’importante tempête qui s’est abattue mardi et mercredi sur l’ensemble des régions du Québec a laissé de 15 à 40 cm de neige par endroits, faisant la joie des enfants. Plusieurs écoles et garderies ont fermé les portes, permettant aux petits de profiter des joies de l’hiver. La pelle était toutefois de mise pour de nombreux automobilistes qui souhaitaient s’aventurer dans les rues. À Montréal, qui s’est retrouvée sous un manteau blanc d’une quarantaine de centimètres, le chargement de la neige a débuté dès mercredi soir. L’opération devrait durer entre sept et huit jours. Marie-France Coallier Le Devoir