Quoi surveiller cette fin de semaine?

Clôture de la Berlinale

Après dix jours de cinéma, au cours desquels Denis Côté a présenté en première son Répertoire des villes disparues, la Berlinale tire sa révérence dimanche avec une cérémonie de clôture et la traditionnelle remise de prix.

Il faudra surveiller l'Ours d'or, récompense la plus prestigieuse décernée depuis 1951. L'an dernier, il avait été remis à Touch Me Not, un long métrage de la Roumaine Adina Pintilie.