Le dossier d’Éric Salvail, accusé d'agression sexuelle, de retour devant la justice

Accusé d’agression sexuelle, harcèlement et séquestration, Éric Salvail était absent vendredi à sa comparution au palais de justice de Montréal. L’ancien producteur et animateur a laissé son avocat le représenter à cette première audience.



Les faits reprochés à M. Salvail se seraient déroulés entre le 1er avril et le 30 novembre 1993. L’identité de la victime, désignée par les initiales D.D., demeure confidentielle.



À ce stade-ci des procédures, M. Salvail n’avait pas à être lui-même sur place, il a donc choisi d’être représenté par son avocat, Michel Massicotte.



Me Massicotte a indiqué qu’une demande de preuve additionnelle sera envoyée à la poursuite.



À l’automne 2017, Éric Salvail avait brusquement quitté la sphère médiatique québécoise après des allégations d’inconduite sexuelle révélées par La Presse +.



L’acte d’accusation indique qu’il a « agi à l’égard de D.D. dans l’intention de le harceler ou sans se soucier qu’il se sente harcelé », ceci « ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ». Il l’a aussi « séquestré, emprisonné ou saisi de force ».

La prochaine audience est prévue le 27 mars. .