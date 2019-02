Éric Salvail en cour

Un mois exactement après son arrestation, à la suite de laquelle il avait été relâché sous promesse de comparaître, Éric Salvail doit être entendu ce matin au palais de justice de Montréal.

L'ex-animateur et producteur de télévision fait face à des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration dans le cadre d'une seule affaire, dont les faits se seraient déroulés entre avril et novembre 1993.