Plus de 900 journalistes dénoncent une profession rongée par le sexisme

Photo: Mattieu Alexandre Agence France-Presse

Paris — Plus de 900 journalistes français ont signé une tribune dans le quotidien Le Monde, jeudi, pour dénoncer le « sexisme systémique qui ronge la profession » et appeler les rédactions à « prendre la mesure de la gravité du cyberharcèlement dont sont victimes les femmes journalistes ». Cette pétition apparaît dans le sillage de l’affaire de la « Ligue du LOL », une bande de jeunes gens essentiellement masculins, parisiens et diplômés, qui dans les années 2010 ont utilisé leur maîtrise des réseaux sociaux pour harceler des femmes. Dans la foulée, des femmes journalistes couvrant les jeux vidéo ont publié des témoignages de harcèlement et d’agression sexuelle pour l’une d’elles dans ce milieu régulièrement critiqué pour son machisme.