Le point sur l’aide humanitaire au Venezuela

Alors que le duel politique se poursuit au Venezuela, une conférence sur l’aide humanitaire doit se tenir ce matin au siège de l’Organisation des États américains, à Washington. Le président autoproclamé Juan Guaidó, qui a assuré que l’aide pourrait entrer le 23 février au Venezuela malgré le blocage mené par l’armée, doit y intervenir par visioconférence.

Cette rencontre internationale discutera sans doute de la logistique de l’aide humanitaire qu’ont promise les États-Unis et le Canada. On suppose qu’ils essaieront de trouver un moyen pour faire entrer les vivres et les médicaments stockés pour l’heure en Colombie.