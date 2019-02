Le «bleisure» au Québec: percée timide, mais prometteuse

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Vous avez une réunion à Granby et vous en profitez pour combiner un week-end en amoureux dans les Cantons-de-l’Est ? Vous faites partie de ceux qui pratiquent le « bleisure ».

Contraction des mots anglais business et leisure, le bleisure désigne le fait de profiter d’un voyage d’affaires ou d’un congrès pour découvrir la région en prolongeant son séjour, ou même en y amenant conjoint et famille. « Ça a peut-être toujours un peu existé, mais ça se fait de façon différente aujourd’hui, avec une clientèle plus jeune », avance Steeve Gagné, président de l’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ).

Les clients d’affaires profitent du fait que leur voyage est payé pour découvrir la région : « On externalise la dépense, elle devient personnelle », poursuit Steeve Gagné. Réflexe évident lors d’un séjour international, le bleisure reste peu pratiqué par les Québécois au Québec : les clients d’affaires de la province veulent aussi s’amuser, sans toutefois dormir plus longtemps sur place.

« La tendance de notre clientèle d’affaires actuelle est de maximiser son séjour en ajoutant des activités culturelles, sportives ou de plein air. Toutefois, on ne remarque pas un prolongement du séjour », indique l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or. Alors qu’autrefois les clients d’affaires passaient leurs soirées dans leur chambre d’hôtel, on constate aujourd’hui qu’ils profitent de leurs soirées ou de leurs temps libres pour participer à ces activités.

Tendance mondiale

Le bleisure est de plus en plus populaire à l’international : une étude menée en France par American Express et BVA en août 2018 révélait que 87 % des Français s’adonnaient au bleisure au moins une fois par année. Une autre étude de Concur confirme l’augmentation fulgurante de la tendance en 2018 en Europe, et la compagnie de location de voiture National aux États-Unis a également observé le phénomène dans son dernier sondage annuel. Et au Québec ? « On a peu d’indicateurs là-dessus », indique Steeve Gagné, de l’APCQ.

Du côté de l’Office du tourisme de Laval, pour qui le tourisme d’affaires est le principal créneau, on a développé en 2016 un baromètre pour mieux connaître les habitudes des congressistes. « On est capables de voir ce qui est consommé avant, pendant et après le congrès », explique la présidente-directrice générale, Geneviève Roy. Alors que les trois quarts des congressistes interrogés en 2017 et 2018 par l’Office mangent au restaurant durant leur séjour, c’est quand même le tiers qui sont arrivés la veille de leur événement, multipliant les occasions d’assister à un événement sportif, de faire une tournée de magasinage ou de profiter d’une des expériences comme le simulateur de surf ou de Boeing.

« Globalement, 57 % des congressistes sondés ont fait une activité à l’extérieur des lieux de l’événement », dit Mme Roy. Une tendance assez présente pour s’y intéresser, même si seul un petit pourcentage a prolongé son séjour (5 %).

Des régions pour tous les goûts

Le Québec, avec ses grands espaces, ses multiples activités sportives et culturelles et ses infrastructures, s’avère un excellent candidat au bleisure : « Toutes les régions peuvent le faire », croit M. Gagné.

Bromont, avec sa montagne, son club de golf et son spa, est une destination séduisante pour les touristes d’affaires. « Le tourisme d’affaires est très important pour nous, et je suis présent dans plusieurs salons avec les hôteliers pour le promouvoir », confie Aymeric Blassiaux, responsable des services d’accueil et de renseignements de Tourisme Bromont. Ainsi, plusieurs hôtels qui accueillent des groupes proposent des activités à proximité pour motiver les participants à rester plus longtemps.

« Le touriste d’affaires va souvent devancer son séjour, ajoutant la nuit du vendredi à ses frais lors des événements de fin de semaine, confirme Lyne Poulin, directrice générale du St-Martin Bromont Hôtel et Suites. Ça arrive aussi lorsque la réunion débute tôt le matin : les clients arriveront la veille, pour éviter le trafic et profiter de la région, des restaurants, des activités. »

Le Saguenay est un autre bon exemple de région qui a développé une stratégie marketing forte pour se positionner comme destination bleisure, offrant des programmes d’activités et des expériences aux voyageurs d’affaires. L’Office du tourisme de Charlevoix offre quant à lui des tournées de familiarisation pour faire découvrir la région aux acteurs de l’industrie et ainsi attirer les congrès. Un projet pilote d’aide financière à la tenue d’événements d’affaires a même été instauré en 2017.

Développer l’offre

Pour permettre le bleisure, tous les intervenants doivent travailler de connivence : organisateurs d’événements, agents touristiques, centres d’hébergement et employeurs. Les centres d’hébergement peuvent par exemple prolonger les tarifs préférentiels pour les congressistes qui le désirent. « Ça ne peut pas se faire sur une base unilatérale, rappelle M. Gagné. Autant l’organisateur peut vouloir favoriser ça, il doit avoir pris certains arrangements avec l’hébergement à l’avance ; les intervenants locaux doivent aussi avoir mis en place une offre de menu touristique. »

« Tourisme Rouyn-Noranda offre toujours aux comités organisateurs d’événements d’affaires des suggestions et de l’accompagnement pour l’élaboration de circuits touristiques personnalisés et d’activités inusitées pour les participants, conjoints et accompagnateurs avant, après ou pendant l’activité d’affaires », confie Anne-Marie Belzile, responsable des relations de presse à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Journée de pêche, soirée de conte, dégustation de vins, Arbre en arbre au parc Joannès, visite au Refuge Pageau à Amos : les possibilités sont multiples. C’est même la mission du Club des ambassadeurs Amos-Harricana : « Une ressource est mise à la disposition des représentants d’entreprises, de clubs sociaux, d’organismes qui désirent tenir un congrès ou un événement d’affaires chez nous. Elle est là pour les aider à planifier leur séjour et à préparer un calendrier des activités pour faire apprécier notre territoire aux participants. »

Reste que les organisateurs de congrès cherchent avant tout… à organiser leur congrès, et à garder leurs participants, précise Mme Roy : « Mais ils tiennent quand même compte de ces activités dans leur choix de lieu pour un congrès. Si les participants arrivent la veille, ils vont être frais et dispos ; ça bonifie leur organisation. » Ainsi, celle-ci remarque que, depuis trois ou quatre ans, la localisation a pris une place plus importante dans le choix d’un endroit pour l’organisation d’événements d’affaires, par rapport au budget.

Pour les destinations d’accueil, la prolongation d’un séjour équivaut à une augmentation des dépenses touristiques locales, un avantage indéniable. « Si le client prolonge son séjour d’affaires au Québec, c’est évident que c’est de l’argent qui ne sera pas dépensé ailleurs », conclut Steeve Gagné.